"D'Urso":

Perché è stato trasmesso in diretta a #Pomeriggio5 l'inseguimento di un uomo in spiaggia ad opera degli elicotteri della Guardia di Finanza pic.twitter.com/UlkOH39njl — Perché è in tendenza? (@ETendenza) April 14, 2020

L'emergenza Coronavirus non regala solo disperazione. Vien difficile trovare la forza di sorridere, visti i tempi, ma capita talvolta che qualcuno ci venga in soccorso. D'altronde, questo è il compito della televisione. Così, in diretta su Canale 5, durante il programma di Barbara D'Urso Pomeriggio 5, ecco che arriva una piccola perla per l'altrettanto piccolo schermo. Sembra l'inseguimento ad OJ Simpson, ripreso dalle televisioni americane il 17 giugno del '94: elicottero, fuggitivo, polizia al seguito. Peccato che, come spesso accade, le americanate all'italiana non riescono ad attecchire come gli originali: al contrario, finiscono in tendenza su Twitter.