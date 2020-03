Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini lancia un appello sui social in favore degli ospedali del Piemonte a seguito dell'emergenza coronavirus: "Aiutateci a sostenere la raccolta fondi per aiutare gli ospedali di Torino e del Piemonte. La Juventus ha lanciato una raccolta fondi a sostegno della Regione Piemonte per l'acquisto di dispositivi medici e per il supporto alle strutture sanitarie e al personale medico, in prima fila, giorno e notte, in queste settimane. In un momento così delicato vogliamo scendere in campo per dare il nostro contributo. Juventus vuole fare la sua parte, con gesti concreti".