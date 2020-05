In queste settimane i vertici del calcio italiano sono in contatto continuo a distanza con l'obiettivo di trovare il modo giusto per poter ripartire. Sul Corriere dello Sport in edicola domani il professor Francesco Le Foche, immuno infettivologo, ha spiegato: "Tamponi rapidi e test sierologici, sono fiducioso. Dobbiamo rientrare nella normalità. Il calcio e le attività ludiche fanno parte della normalità. Ne abbiamo un bisogno estremo". Intanto i giocatori delle varie squadre hanno ricominciato ad allenarsi individualmente nei centri sportivi, rispettando sempre le norme di sicurezza ma ricominciando, almeno parzialmente, a riprendere le vecchie abitudini.