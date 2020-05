La Fifa organizzerà un match ufficiale per raccogliere fondi per aiutare a combattere il Covid-19 "non appena la situazione sanitaria lo permetterà. Lo riporta l'Ansa, assieme alle parole del presidente: "Siamo impegnati a organizzare un evento globale per raccogliere fondi non appena la situazione sanitaria lo consente, anche se dovremo aspettare ancora qualche mese". Ancora non c'è una data, infatti, sulla ripresa della Serie A e delle competizioni internazionali Tra i campionati principali, l'unico a ripartire è stata la Bundesliga.