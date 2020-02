Paura per l'ex attaccante del Torino Adem Ljajic messo in quarantena dal suo attuale club, il Besiktas, per paura che possa aver contratto il Coronavirus. Per ore si sono rincorse voci sulle condizione dell'ex attaccante granata che però, come confermato dal club turco con un comunicato ufficiale uscito in tarda serata, ha eseguito tutti i test del caso non risultando positivo. ​Ljajic resta in osservazione solo per una forte influenza. Per lui qualche ora di paura ma il peggio sembra passato.