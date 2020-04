Nicola Amoruso, ex attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera: "Non c’è ancora molta chiarezza su quella che dovrà essere la Fase 2. nel calcio ci sono tanti interessi in ballo, ma c’è da dire che bisogna tutelare la salute di tutti. Penso che non sia facile organizzare tutto per chiunque, per le società, i calciatori. Bisognerà fare qualche passo in più per la possibile ripresa in completa sicurezza. Il campionato di Serie A ha le possibilità per ripartire dal punto di vista economico. Riprendere sarà dura per tutti, sarà un campionato un po’ falsato, ma bisogna ripartire con forza e con entusiasmo. Il calcio ci può allontanare da questi momenti bui. Credo che anche i virologi stiano facendo una confusione incredibile, stanno dicendo cose diverse tra loro, quindi anche i politici non prendono posizione e alla fine tutto questo si riversa sul calcio. Se i virologi un giorno dicono una cosa e il giorno dopo un’altra, pensano a scrivere libri e a stare in tv, a chi bisogna dare retta?".