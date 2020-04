Numeri positivi invece per la Cina, dove si registrano 11 nuovi casi e nessun decesso per l'undicesimo giorno consecutivo. Il numero di pazienti ricoverati per il coronavirus a Wuhan, la città cinese focolaio della pandemia, "è sceso a zero": l'ultimo paziente in condizioni gravi è guarito venerdì 24 aprile. Lo ha detto Mi Feng, un portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale della Cina.​