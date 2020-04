Duro messaggio Twitter del giornalista di Repubblica Maurizio Crosetti che tramite il suo account Twitter torna sulla possibile ripartenza del campionato: "Anche solo un medico sottratto alla comunità per gli interessi del calcio, anche solo un infermiere o un tampone in meno saranno un crimine - le sue parole -. E comunque basterà un solo positivo per fermare di nuovo tutto. E' ASSOLUTAMENTE impossibile che il campionato ricominci e si concluda, ok?". Poi ancora: ​"In Piemonte continuano a morire cento persone al giorno, e questi pensano al campionato di calcio. Folli".