Lei è Emanuela e lavora al San Gerardo di Monza. Lavora senza sosta almeno 14 ore al giorno. Lei è “solo” una delle tante e dei tanti supereroi che in questi giorni combattono per la nostra salute #stateacasa anche per non vanificare il loro lavoro pic.twitter.com/673yJGZi5S — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 9, 2020

Appello social di Lapo Elkann in questo periodo molto complicato per tutti noi: "Lei è Emanuela e lavora al San Gerardo di Monza - scrive Lapo sul suo profilo Twitter -.anche per non vanificare il loro lavoro". Un messaggio forte, chiaro e responsabile al contrario di tanti comportamenti che stiamo vedendo in queste ore in tutto il paese. Stare a casa aiuta soprattutto i più deboli e chi in queste ore lavora per noi.