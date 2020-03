La compagna di Cristiano Ronaldoha mandato un messaggio su Instagram verso tutte quelle persone che si stanno mettendo a disposizione per combattere questo coronavirus: "I veri EROI non indossano mantelle. I nostri EROI indossano un camice, guanti, maschere e DPI. Medici, infermieri, psicologi e guardiani combattono e rischiano la vita per salvarci. Mille grazie a tutti gli operatori sanitari che con il loro grande lavoro, vocazione, solidarietà e amore stanno combattendo in questa guerra contro il COVID-19. VINCIAMO CONTRO QUESTO VIRUS!!! CHIUDETEVI A CASA, PER FAVORE. LE PICCOLE AZIONI SALVANO VITE. Se sei del settore e vuoi aiutare a salvare vite umane, puoi inviare il tuo CV a ifema.covid@salud.madrid.org e, infine, un appello a tutte le persone sane DONATE SANGUE per favore, puoi inviare un'e-mail con il tuo nome e numero del cellulare al: atencion.donante@salud.madrid.org ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI!"