Anche Alex Sandro scende in campo per fermare la pandemia di coronavirus.e ha chiesto ai tifosi di aderire alla raccolta fondi lanciata dalla società: "Anche io insieme a Juventus sto partecipando alla raccolta per gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo, dimostriamo che siamo tutti distanti ma uniti", le parole del difensore bianconero su Twitter.