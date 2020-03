Anche Simone Zaza, ex attaccante della Juve, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare l'Italia nell'emergenza Coronavirus. Come racconta il Corriere della Sera, edizione Torino, il giocatore del Toro vive da solo in centro città. E ammette che la situazione è preoccupante, anche se è fermo inn casa, come tutto il Torino, in questo momento complicato: "Sì, sono spaventato", le parole che riporta il quotidiano.