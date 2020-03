Ha fatto discutere l'iniziativa di Leonardo Bonucci, e in senso positivo. Ieri, il difensore bianconero, ha lanciato la campagna indetta dal Ministero dello Sport: distanti, ma uniti. Ha così promosso i corretti comportamenti contro la diffusione del virus, e in qualche modo è andato 'contro' gli ultimi attriti tra lo stesso Governo e l'AIC, ossia l'AssoCalciatori.



PARLA CALCAGNO - A tal proposito, sulle pagine de Il Corriere dello Sport, è intervenuto Umberto Calcagno, vice presidente dell'Associazione: "Non siamo medici o infettivologi, dunque aspettiamo che qualcuno ci dica se e in che modo sia possibile nella situazione attuale svolgere una normale attività sportiva in un contesto calcistico. Riguarda sia le partite, sia l'allenamento quotidiano". E ancora: "I giocatori hanno fatto la loro parte con responsabilità, lo dimostrano le partite disputate. Ma il primo valore da tutelare è la salute. Occorre chiarezza, capire cosa si può fare e cosa no. Non chiediamo condizioni particolari, ma non vogliamo che corrano rischi maggiori degli altri. Andiamo avanti se ci sono le condizioni per farlo".