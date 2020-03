L'Associazione Italiana Calciatori ha chiesto alla Figc di sospendere anche gli allenamenti di ogni singola squadra. L'AIC ha presentato questa richiesta durante il Consiglio Federale che si è svolto oggi. Dopo la sospensione della Serie A, dunque, l'organismo che tutela i calciatori, presieduto da Damiano Tommasi, ha chiesto l'estensione del decreto che ferma tutto anche agli allenamenti, ritenendoli pericolosi alla luce della diffusione del coronavirus. Nel decreto firmato dal Premier Conte si sottolinea come sia possibile, per società professionistiche, continuare le sedute d'allenamento. Sempre nel decreto si evidenzia come sia necessario tenere una distanza di 1 metro da ogni altra persona, cosa che durante un allenamento calcistico sarebbe impossibile.



Diverse società di Serie A, come Fiorentina e Milan, hanno già cautelativamente adattato questa misura, fermando gli allenamenti. Difficile che le società impegnate in Europa, come Juve, Napoli, Roma e Atalanta, accettino questa possibile disposizione, in quanto in Champions ed Europa League per ora si continua a giocare. La richiesta sarà valutata nelle prossime riunioni della Lega Serie A.