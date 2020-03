Bella iniziativa del Parma che in questi giorni di quarantena sta cercando di tenere compagnia ai propri tifosi con i video di alcuni calciatori della squadra di D'Aversa. Tra questi c'è anche Dejan Kulusevski, centrocampista in prestito dall'Atalanta che la prossima estate vestirà la maglia della Juventus. E' stato lui a leggere un piccolo libro di favole su Facebook per i piccoli fan che seguono il Parma. Un'iniziativa presa dai Ducali e alla quale stanno aderendo tanti calciatori tra cui appunto la prossima setella della Juventus.