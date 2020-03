L'esterno della Roma Justin Kluivert ha parlato a telegraaf.nl della sua quarantena italiana dovuta al coronavirus: “Sono nella mia casa nella Capitale e non posso fare molto - le sue parole -. Il club non mi permette di uscire, quindi mi alleno solo un po’ per conto mio. Inoltre, mi sto rilassando con mia nipote, che è felice di stare con me. Tutte le cose normali, come andare dal parrucchiere, non sono più possibili. Seguo questo disastro e quello che sta succedendo nel mondo, tutti hanno preso sul serio la questione”.