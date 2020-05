Mentre la Bundesliga ha riaperto i suoi battenti, Serie A e Premier organizzano la ripresa, c'è qualcuno che di tornare in campo proprio non vuole sentirne. Ngolo Kantè, centrocampista del Chelsea, secondo quanto riporta SportMediaset, potrebbe considerare conclusa la stagione già adesso, per il timore di contrarre il coronavirus. Una libera scelta, come ha ricordato anche il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp: "​Prima di cominciare gli allenamenti ho detto ai miei: siete qui per libera scelta, non siete obbligati a farlo. Non ci saranno punizioni se qualcuno non se la sentirà, è una decisione personale che rispetteremo al 100%".