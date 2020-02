Adesso è ufficiale, alcune gare del prossimo week-end die non solo verranno giocate a porte chiuse. La conferma arriva da Vincenzo, Ministro dello Sport,​ che a causa dell'emergenza Coronavirus ha dovuto insieme al Consiglio dei Ministri prendere la decisione. Nessun coro, nessun tifo, nessuna coreografia in quella che è una delle sfide più belle e affascinanti, non solo della Serie A ma di tutto il calcio. Anche il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, intervenuto oggi al programma radiofonico Tutti Convocati ha parlato della situazione: "Valutiamo l'evolversi della situazione e laddove ci fosse il posto di giocare a porte chiuse sappiamo che questa nell'interesse generale è la scelta giusta​". Insomma, non sarà uno Juve-Inter come tutti gli altri, ma in campo la sfida deciderà già un pezzo di Scudetto.