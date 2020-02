La Juve Women non scenderà in campo domani, così come era previsto, alle ore 16.30 nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Empoli Ladies. La sfida è stata infatti rinviata a causa del coronavirus, che ha investito negli ultimi giorni anche il Piemonte. Allo stesso modo, sono state posticipate a data da destinarsi le partite Sassuolo Femminile-Florentia e Fiorentina Women’s-Milan Femminile, che in origine erano programmate sempre domani alle 14:30. Non è ancora chiaro quando le gare potrebbero essere recuperate, difficile accada a stretto giro di posta.