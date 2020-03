Non è un semplice martedì, in casa Juve. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta che Blaise Matuidi, proprio in quest'ultimo giorno di marzo, vivrà le ultime ore di isolamento assoluto. Non è da poco, aspettando il "contro tampone" definitivo. Per Dybala, invece, ancora qualche giorno di attesa anche se Oriana aveva parlato del 31 marzo come data del nuovo controllo. Su Rugani, infine, si aspettano notizie.



LA SITUAZIONE - Comunque, stanno tutti bene. Positivi e non. I calciatori rimasti a Torino si trovano al JHotel, oppure a casa. Restano all'estero Ronaldo, Pjanic, Higuain, Alex Sandro, Douglas Costa, Danilo e Khedira: ancora non c'è una data per il loro eventuale rientro, per il quotidiano la speranza del club bianconero è quella di riaverli in Italia almeno il primo maggio, così da riabbracciarli a metà mese dopo gli obbligatori quattordici giorni di quarantena.