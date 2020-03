Secondo quanto scrive Tuttosport è possibile far slittare la finale di Coppa Italia di Serie C che vedrà la Juve Under 23 impegnata contro la Ternana. L'andata è prevista l'11 marzo in Umbria, ritorno il ritorno 15 aprile ad Alessandria. Le due società stanno lavorando per trovare una nuova data almeno per la partita d'andata visto che dopo i casi di coronavirus della Pianese la Juve ha sospeso l'attività dell'Under 23 fino a domenica prossima, 8 marzo. Giocare la finale l'11 vorrebbe dire giocare dopo sette giorni nei quali la Juve non si è allenata sul campo. Novità nelle prossime ore.