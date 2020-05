L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulle spese mediche che dovrà sostenere la Serie A per la ripresa degli allenamenti collettivi e in vista del possibile restart del campionato di Serie A. La spesa sarà di circa 4 milioni di euro da dividere tra le venti squadre del massimo campionato italiano. Il grosso della spesa sarà per i 20mila tamponi necessari per l'intera Lega, circa 3 milioni di euro, quindi 150mila a club. Juve compresa. Questa grosso modo la cifra che spenderà il club bianconero per i tamponi ai calciatori e lo staff.