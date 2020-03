Dopo la positività di Daniele Rugani, la Juve ha iniziato ieri - e proseguirà tra oggi e domani - i primi tamponi per verificare i casi di coronavirus. Al momento sono tutti negativi. E' di stamattina la notizia delle 10 calciatrici della Juve Women in isolamento volontario: "Juventus comunica di aver disposto l'isolamento volontario domiciliare per dieci calciatrici delle Juventus Women e della Nazionale Italiana che, durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall'Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19. Si specifica che le calciatrici sono tutte asintomatiche", il comunicato della società.