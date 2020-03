Domani termina l'isolamento volontario della Juventus. Esattamente 14 giorni dopo la positività di Daniele Rugani che di fatto domani termina il periodo di isolamento assieme al resto dei calciatori bianconeri, esclusi Paulo Dybala e Blaise Matuidi le cui positività al tampone sono emerse solo successivamente. Entrambi (così come Rugani) saranno sottoposti a tampone una volta terminato il periodo di isolamento per capire se le cure hanno fatto effetto e se i calciatori sono effettivamente guariti. Il termine per Matuidi è il 31 marzo, per Dybala il 4 aprile.



COSA SUCCEDE - La fine dell'isolamento, di fatto, cambia poco per i calciatori bianconeri, comunque tenuti a rispettare le regole imposte dal decreto del Governo. I bianconeri dovranno restare comunque a casa ed uscire solo in situazioni di necessità, continuando ad allenarsi tra le mura di casa in attesa di sapere una data per la ripresa degli allenamenti, data che ancora non c'è. Intanto sta per finire il primo "isolamento" della Juve, scattato per ben 121 persone dopo la positività al coronavirus di Daniele Rugani.