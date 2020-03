Il mondo dello sport si è fermato davanti all’emergenza coronavirus e, inevitabilmente, ha intaccato pesantemente anche il calcio. Quasi in ogni dove, i giocatori stanno passando un periodo di quarantena in attesa della ripresa degli allenamenti. Famiglia, allenamenti in casa, svago e relax forzato, un mix a cui tutti si dovrebbero essere abituati. È doveroso il condizionale, perché qualcuno ha pensato di evadere l’obbligo di autoisolamento. Dopo il caso Mason Mount e Diclan Rice (scappati dalle proprie abitazioni per giocare al campetto), stavolta è il turno di Jovic e Ninkovic. Secondo quanto riporta la stampa serba, i due calciatori sono stati denunciati dalle forze dell’ordine per essere rientrati in patria, violando così la quarantena. L’attaccante del Real Madrid è tornato per festeggiare il compleanno della sua ragazza Sofija Milosevic, la ex di Ljajic.