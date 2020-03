Parole shock da parte del primo ministro inglese Boris Johnson, che ha commentato l'emergenza coronavirus in Inghilterra: "Dobbiamo essere chiari, questa è la peggiore crisi nella sanità pubblica per una generazione. Alcune persone pensano che sia normale influenza, questo non è vero. A causa della mancanza di un vaccino, questa malattia è più pericolosa. Si allargherà nei prossimi giorni e devo avvertire l'opinione pubblica: molte famiglie perderanno i loro cari prima del tempo".