Come riporta Sky Sport il Milan ha ricevuto a Milanello la visita degli ispettori federali che hanno controllato (e stanno controllando) se la società rossonera stia seguendo le norme dettate dal protocollo. La squadra di Pioli non era in campo perché si è allenata in mattinata ma gli ispettori hanno controllato le aree comuni, la cucina e la mensa. In campo c'era solo un calciatore rossonero, Franck Kessié, che si è risparmiato gli ultimi 3 giorni di quarantena obbligatoria grazie al doppio tampone che gli ha permesso di tornare in campo in anticipo. Gli ispettori controlleranno tutte le squadre di Serie A, compresa la Juventus alla Continassa.