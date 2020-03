Tra le possibilità passate al vaglia per rendere meno amara la crisi per l'emergenza coronavirus, c'è anche il taglio degli stipendi da parte dei giocatori. Per fermare l'emorragia economica, visti gli impegni saltati e le partite giocate a porte chiuse, oltreché i danni di merchandising e di immagine per i club, si sta studiando un modo per limitare le perdite. E, tra le opzioni, c'è al vaglio della Lega Calcio anche l'ipotesi di taglio degli stipendi per i calciatori. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, se dovessero essere confermate le percentuali - tagli dal 20 al 30% - Cristiano Ronaldo, per esempio, si troverebbe a dover rinunciare a 9 dei 31 milioni del suo ingaggio annuale con la Juventus.