C'è un terzo calciatore dell'Inter che può lasciare Milano dopo la fine dell'isolamento domiciliare volontario seguito alla positività di Daniele Rugani della Juventus, squadra che i nerazzurri hanno incontrato in campionato nell'ultima partita giocata prima della sosta forzata. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il via libera per le partenze di Brozovic e Handanovic anche Romelu Lukaku potrebbe presto lasciare Milano per tornare in patria, sempre con il problema che al ritorno in Italia, stando alle norme vigenti, tutti dovrebbero osservare un periodo di 14 giorni di quarantena.