Inter e Milan non andranno allo scontro con il governo e seguiranno la linea di far ripartire gli allenamenti di squadra al 18 maggio. A riportarlo è Ansa, che spiega come i due club meneghini abbiano deciso di non alzare la voce e far proseguire i propri tesserati con allenamenti individuali da casa, agli ordini degli staff di Conte e Pioli.​



Il Brescia del presidente Cellino, con un comunicato ufficiale, si è schierato al fianco del ministro Spadafora per le misure adottate. La Juve al momento non ha fatto alcuna comunicazione ufficiale, dovrebbe quindi continuare a seguire le misure dettate dal governo.