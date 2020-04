Altro gesto di solidarietà che arriva dal mondo del calcio per combattere l'emergenza Coronavirus. La società nerazzurra ha attraverso il proprio sito ufficiale diramato un comunicato di aver donato un milione di mascherine protettive alla Protezione Civile Nazionale. Quasi 200mila hanno già raggiunto l'Italia e altre saranno poi in distribuzione in tutto il paese. La parte restante verrà spedita nei prossimi giorni in collaborazione con l'Ambasciata italiana di Pechino. Un altro gesto di solidarietà che si aggiunge a quello degli altri club non solo italiani.