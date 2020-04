Clamoroso quanto raccontato quest'oggi dall'INPS. L'Instituto per la Previdenza Sociale, attraverso i suoi canali social, ha rivelato il motivo del milione e mezzo (circa) di richieste non accolte per errori nella domanda di indennità. Per intenderci, i famosi 600 euro donati dallo Stato a coloro che si sono trovati improvvisamente senza introiti. Ebbene, i motivi sono tre e tutti più o meno incredibili: 225mila con IBAN errato, 300mila respinte per cumulo con pensione o Reddito di Cittadinanza, 630mila in stato di verifica e/o correzione.