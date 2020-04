Secondo quanto scrive Repubblica tra gli infettati al coronavirus nel carcere delle "Vallette" c'è anche uno dei componenti della banda di Piazza San Carlo: Hamza Belhaz, condannato in primo grado a dieci anni e quattro mesi per i morti e i feriti della sera del 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo, mentre veniva trasmessa su un maxi schermo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. La detenzione, ancora figlia di una misura cautelare, è stata convertita definitivamente in arresto domiciliare come deciso dal tribunale di sorveglianza e dalla Corte d'Assise, in attesa degli altri gradi di giudizio.