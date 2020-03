Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato a margine del 44° congresso Uefa, toccando il tema Coronavirus che rischia di stravolgere il calcio: "​In questi giorni, non si può non menzionare il Coronavirus. Alcuni di voi devono prendere decisioni importanti, chiunque organizzi una competizione deve farlo. Dobbiamo seguire le indicazioni delle autorità, ma non farci prendere dal panico. Qualcuno mi ha detto che il calcio può essere un antidoto: nonmi spingerei così tanto, ma il calcio può esserlo per altri problemi. Penso al razzismo: è una lotta che dobbiamo vincere".