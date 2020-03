Stretta sugli spostamenti a causa del coronavirus. Si può uscire di casa solo per situazioni di necessità come fare la spesa oppure per ragioni di salute. I contatti con gli altri devono essere assolutamente limitati. Non tutti l'hanno capito, di certo non l'ha capito un uomo dell'hinterland torinese che è stato denunciato in città dalla Polizia. A riportarlo il programma radio La Zanzara. "Un uomo proveniente dall'hinterland è stato denunciato con una birra in mano. Ha spiegato che la sua situazione di necessità era che doveva sco...le sue fidanzate, ribadita nell'autocertificazione. 'Ho tre ragazze e sono venuto a Torino per scop...'".