Una ricerca svizzera ha dimostrato che i bambini sotto i 10 anni di età siano tutelati dal coronavirus, in quanto non hanno i recettori presi di mira dalla malattia. In Svizzera, infatti, sono tornati ad abbracciare i nonni. È quanto spiega il capo dell’unità per le malattie infettive del Dipartimento federale della sanità pubblica Daniel Koch, in conferenza stampa a Berna: “I bambini raramente contraggono il virus non lo trasmettono. Ecco perché non corrono rischi. I bambini non sono grandi portatori del virus, oggi lo possiamo dire con abbastanza sicurezza. E che si ammalano di rado. I nonni hanno ritrovato il sorriso e non devono preoccuparsi per i nipoti. Questo significa anche che potete di nuovo prendere in braccio i vostri nipoti. Il veicolo di trasmissione sono i genitori, non i bambini”.