Il premier spagnolo Pedro Sanchez annuncia che dal 4 maggio sarà obbligatorio utilizzare le mascherine sui trasporti pubblici e che mercoledì chiederà una nuova proroga dello stato di allerta per altri quindici giorni. Secondo i media iberici inoltre, da lunedì sarà permesso a ristoranti e caffè di poter aprire non solo per consegne a domicilio ma anche per ritiro di ordinazioni in loco.​ In Italia, intanto, lunedì scatterà la Fase 2 con nuove direttive e un allenamento delle restrizioni: anche da noi infatti riapriranno ristoranti e bar, ma solo per svolgere il servizio da asporto.