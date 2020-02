+++ Piemonte, da lunedì riapriranno anche cinema e teatri. Saranno previste distanze di sicurezza con un posto vuoto tra uno spettatore e l'altro. +++ @TgrPiemonte #ioseguoTgr pic.twitter.com/vZE9U3n9hn — Tgr Rai Piemonte (@TgrPiemonte) February 29, 2020

Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l'Italia. In tv, sui giornali e sul web non si fa che parlare d'altro, l'allerta è massima e tutto il Paese è in preda al panico per non contrarre il virus. In Piemonte da lunedì riapriranno cinema e teatri, ma a una sola condizione: come riporta il Tgr Rai Piemonte, infatti, saranno previste distanze di sicurezza con un posto vuoto tra uno spettatore e l'altro.