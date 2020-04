Arriveranno oggi, nel giorno di Pasquetta, 39 medici cubani che aiuteranno i colleghi italiani in Piemonte a curare i pazienti affetti da Coronavirus. Come riporta LaStampa.it, è stato decisivo l’intervento di Lavazza e della Fondazione Specchio dei tempi, che in pochissime ore si sono attivate per sostenere l’organizzazione e i costi del viaggio. Tra i medici arrivati questa mattina a Torino ci sono epidemiologi, anestesisti, rianimatori, medici di medicina generale e infermieri specializzati in terapia intensiva. La richiesta di avere medici inviati da Cuba è stata fatta dal Governatore della Regione ​Alberto Cirio attraverso l’Ambasciata di Cuba in Italia.