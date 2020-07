Il coronavirus ha mietuto un'altra vittima: il campionato di calcio del Paraguay. Non è dato sapere quanti e chi siano gli infetti, ma le notizie che arrivano dal Sudamerica parlano di diversi casi in 3 club: San Lorenzo, Guaranì e 12 de Octubre. E per questo, il Torneo Apertura 2020 non riprenderà oggi com'era stato invece programmato. Tutto è rinviato almeno a mercoledì prossimo. La classifica vede in testa il Libertad con 19 punti in 8 gare, a +4 sull'Olimpia Asuncion. La Primera Division paraguayana sarebbe stato il primo campionato sudamericano a riprendere dopo la pandemia.