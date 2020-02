Primo caso di Coronavirus a Torino. Il contagio è stato registrato quest'oggi all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. E' un uomo di 40 anni che ha avuto contatti con alcune delle persone contagiate in Lombardia. Soltanto un po' di febbre, condizioni per nulla gravi: l'uomo ha moglie e due figli, al momento monitorati insieme al personale dell'ambulanza e alla squadra di basket in cui gioca il figlio. La conferma è arrivata dalla Regione Piemonte in una conferenza stampa organizzata nella sede della protezione civile di Torino, in corso Marche. Ci sono altri 15 casi sospetti in Piemonte.