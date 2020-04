"L'epidemia di coronavirus in Germania è ripartita dopo gli allenamenti del lockdown". Nella giornata di ieri, l'ultimo dato del Robert Koch Institute aveva fatto scattare l'allarme: l'indice di contagio era salito da 0.9 a 1.0, in pratica ogni persona infetta ne contagia un'altra. Contagi in risalita quindi? Nient'affatto, Open fornisce una spiegazione esaustiva in materia. Innanzitutto, l'indice di contagio è stato rivisto dallo stesso Robert Koch Institute da 1.0 a 0.96, rispetto al precedente 0.9. Inoltre, il dato si riferisce alla media nazionale ed è una stima, basata su casi notificati elettronicamente entro la mezzanotte di ogni giorno e con i dati forniti che vengono generati in quattro giorni. Impossibile quindi l'indice di contagio descriva la situazione di un singolo giorno e, in questo caso, possa imputare agli allentamenti del lockdown la risalita dei contagi. Solo l'analisi delle prossime settimane potrà dire quali siano i veri effetti delle nuove misure in Germania.