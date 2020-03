Dopo la ricostruzione di come Atalanta-Valencia giocata a San Siro sia stata la ‘partita zero’ come innesco del contagio da coronavirus, in Francia scoppia la polemica per Lione-Juventus di Champions League. La pandemia è scoppiata considerevolmente anche in territorio francese con numeri in aumento e c’è chi si aggrappa all’andata degli ottavi di finale. Infatti, in molti si sono scatenati sui social, accusando le autorità governative di aver permesso con troppa leggerezza il libero accesso ai tifosi italiani, quando il virus era appena scoppiato nel nostro Paese. Il primo contagio risale al 21 febbraio, mentre la sfida di Champions si è tenuta il 26.