Come si apprende dall'Ansa, in Bulgaria i casi di Covid-19 stanno aumentando, anche all'interno del mondo del calcio. E allora è il caso di svuotare gli spalti degli stadi. I morti finora non sono molti, ma in questo inizio luglio si stanno registrando parecchi casi tra giocatori, staff e tifosi di squadre del massimo campionato. E allora, ecco la decisione espressa dal Ministro della Salute Kiril Ananiev: "Tutti gli eventi sportivi all'aperto e quelli organizzati in spazi ristretti si svolgeranno senza pubblico - ha dichiarato -. I nuovi casi sono aumentati negli ultimi dieci giorni e hanno superato la soglia critica dei 200 in 24 ore. Nei prossimi giorni è possibile una tendenza al rialzo".