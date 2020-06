Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato quita 6,7 milioni, mentre il bilancio dei morti è di oltre 395mila, secondo il conteggio aggiornato dell’università americana John Hopkins.



In Brasile sono stati registrati mille morti nelle ultime 24 ore. E il presidente Bolsonaro ha minacciato di uscire dall’Oms.



Il professor Alberto Zangrillo, primario dell'Ospedale San Raffaele di Milano, è tornato a parlare alla trasmissione di La7 "L'aria che tira": "Chiunque per le più svariate ragioni si possa permettere di dire che a settembre, o ad ottobre o poco prima di Natale ci possa essere una seconda ondata dice cose che da un punto di vista scientifico non hanno senso. E’ come se io dicessi 'penso che a Milano il giorno di Sant’Ambrogio nevicherà'. Questo per dire che noi ancora una volta dobbiamo attenerci alle evidenze, e le evidenze ci dicono che la cosa sta prendendo una piega positiva". ​