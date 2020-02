Il mondo dello sport si ferma, il calcio va avanti come può. Nella serata di ieri, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato di aver dato l'ok per disputare le gare a porte chiuse nelle regioni di Piemonte, Fiuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. Pronte a scendere in campo senza tifosi, dunque, Sassuolo-Brescia, Milan-Genoa, Parma-Spal e l'attesa Juve-Inter, mentre per Sampdoria-Verona - in programma lunedì - bisognerà capire se l'ordinanza verrà prolungata.



IL CASO - Singolare, invece, il caso di Udinese-Fiorentina: nella giornata di ieri era trapelata la voce di un rinvio sicuro, dopo che la Regioni Friuli aveva chiesto il rinvio della partita in seguito alla sospensione di tutte le attività sportive fino a domenica. La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore.



LA SERIE B - Da capire, invece, cosa farà la Serie B: la serie cadetta potrebbe fermare l'intera giornata di campionato, potendola poi recuperare più avanti, ma non è da escludere l'ipotesi di gare a porte chiuse come per la serie maggiore.