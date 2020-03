Il Sion, club svizzero con il quale la Juve ha fatto alcuni affari di mercato (tra cui Barrenechea - nella foto - arrivato alla Juve a gennaio) nelle ultime sessioni di trattative ha licenziato nove dei suoi calciatori che hanno rifiutato un taglio dell'ingaggio in seguito all'emergenza coronavirus. La misura utilizzata dal club era quella della cassa di disoccupazione che avrebbe dato ai calciatori l'80% dello stipendio pagato dallo stato. Arrivato il rifiuto, il presidente del club Christian Constantin ha licenziato nove giocatori che si erano opposti al taglio degli stipendi, tra questi l’ex Roma Doumbia e l’ex Palermo Kasami ma anche Djorou, ex Arsenal e Alex Song, ex Barcellona poi Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickael Facchinetti, Christian Zock e Birama Ndoye.