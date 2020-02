Il sindaco di Torino Chiara Appendino ha sospeso tutte le attività sportive che riguardano la città, a causa del Coronavirus che sta allarmando tutto il Paese. Quattro partite di Serie A rimandate, tra le quali c'è anche Torino-Parma inizialmente prevista per oggi alle 15. Ancora non è arrivata l'ufficialità del rinvio, ma a forte rischio, adesso, c'è anche la gara di Serie C tra Juventus Under 23 e Pianese che dovrebbe giocarsi oggi alle 15. Condizionale d'obbligo, perché la situazione si sta sviluppando ora dopo ora e in ogni momento potrebbero esserci novità. Una domenica atipica per il calcio, il Coronavirus ha allarmato anche il mondo del pallone.