14









La pandemia del Coronavirus sta influenzando anche il mondo dello sport e del calcio. Di pochi giorni fa infatti, la decisione di rinviare sia l'Europeo di calcio del 2020 e le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Tutto rinviato alla prossima stagione. Molti i calciatori, allenatori e presidenti che hanno offerto il loto aiuto per fronteggiare questo nemico. Anche il Real Madrid scende in campo nella battaglia contro il coronavirus. Il Santiago Bernabeu sarà centro per la raccolta di materiale sanitario. Una sfida da vincere tutti insieme e il prima possibile.