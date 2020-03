Il Coronavirus ha bussato la porta anche in casa Juve colpendo Daniele Rugani, come confermato dalla Juventus nei giorni scorsi. Il difensore è in isolamento al J Hotel ma senza febbre ( QUI il suo messaggio),. Ognuno a casa sua, al sicuro. In contatto attraverso social ( QUI ) e video chiamate.- La Serie A dovrebbe ripartire il 3 aprile, ma il condizionale è d'obbligo perché in questo momento è impossibile stabilire la fine di quella che è una vera e propria epidemia.. Vietato sgarrare sul regime alimentare, che va seguito passo per passo così come si fa durante l'anno; per quanto possibile essendo chiusi in casa, ai giocatori è richiesto di seguire le indicazioni per mantenersi in forma ognuno in base alle proprie esigenze. Impossibile fare lo stesso lavoro al quale sono abituati alla Continassa, ma ci si arrangia con tapis roulant, cyclette e allenamento a corpo libero. I giocatori della Juve continuano ad allenarsi. Uniti, ma a distanza.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI